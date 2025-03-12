Мужчины в России к 8 марта запрашивали больше микрозаймов, чем обычно

«Оказалось, что перед 8 марта мужчины стали заметно чаще оставлять заявки на займы. Наибольшее число заявок было зафиксировано непосредственно 8 марта (рост на 27,9% по сравнению со среднемесячным показателем) и 7 марта (+23,8%). В предпраздничные 5 и 6 марта рост был более умеренным — 10,2% и 4,1% соответственно», — говорится в исследовании.
Отмечается, что увеличение спроса на займы среди мужчин привело и к росту их доли в общей массе заявителей. Так, 8 марта на заявки от мужчин пришлось 65% от общего числа, 7 марта — 62,1%. Обычно заявки от мужчин составляют в компании 59%, сообщается в исследовании. При этом выросли также запрашиваемые мужчинами суммы в преддверии праздника: на 4,3% 8 марта, составив 19,6 тысяч рублей, и на 3,2% — 6 и 7 марта, до 19,4 тысячи.
При этом аналитики отмечают, что перед 23 февраля роста числа заявок на микрозаймы от женщин не наблюдалось. Половой состав заявителей в дни с 20 по 23 февраля также не менялся, и запрашиваемые женщинами суммы находились на обычном уровне.
Аналитики сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» исследовали спрос мужчин на микрозаймы в начале марта, а также женщин перед 23 февраля. Для этого в компании изучили более 100 тысяч заявок на займы.