Мужчины в России к 8 марта запрашивали больше микрозаймов, чем обычно

Отмечается, что увеличение спроса на займы среди мужчин привело и к росту их доли в общей массе заявителей. Так, 8 марта на заявки от мужчин пришлось 65% от общего числа, 7 марта — 62,1%. Обычно заявки от мужчин составляют в компании 59%, сообщается в исследовании. При этом выросли также запрашиваемые мужчинами суммы в преддверии праздника: на 4,3% 8 марта, составив 19,6 тысяч рублей, и на 3,2% — 6 и 7 марта, до 19,4 тысячи.