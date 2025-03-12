Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 сентября поэтапную обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, среди которых смартфоны и ноутбуки, а также некоторые осветительные приборы, говорится в проекте постановления на официальном сайте размещения правовой информации.