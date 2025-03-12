МИД Китая отреагировал на решение США ввести новые пошлины на алюминий

США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.
«Китай всегда считал, что протекционизм ведет в никуда, а в торговых и тарифных войнах не может быть победителей, это также является общим консенсусом международного сообщества», — заявила Мао Нин.
Она отметила, что «действия США серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, наносят серьезный ущерб основанной на правилах системе многосторонней торговли и не способствуют решению проблем».
«Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов», — подчеркнула официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Соединенные Штаты также намеревались отдельно повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако ранее в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.