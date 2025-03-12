Консультанты раскрыли, как бизнес будет менять зарплаты и подходы к найму

О том, что в условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда большинство предприятий (75%) собираются увеличивать оплату труда работников в 2025 году, ранее сообщал ЦБ со ссылкой на собственный опрос. Похожие данные по планам организаций на 2025 год приводили и в hh.ru. «Согласно опросу hh.ru, рост зарплат в 2025-м ожидает две трети компаний, каждая четвертая оставит их без изменений», — говорила РБК главный эксперт организации по рынку труда Наталья Данина. По данным Росстата, в 2024 году в реальном выражении (то есть с поправкой на инфляцию) зарплаты в России выросли на 9,1%, в номинальном — на 18,3%, до 87,9 тыс. руб. в месяц.