Как приобретали квартиры и дома в СССР: от очередей до кооперативов

«Существовала система постановки на очередь на получение жилья. Иногда она растягивалась на годы, кто то получал его быстрее ввиду особых заслуг. Итогом получения жилья являлся жилищный ордер. Например, ведомственное жилье можно было переоформить в социальный найм только по прошествии определенного времени работы и по решению работодателя. Стать пользователем коммунальной квартиры имея только одну или несколько комнат в ней при наличии прав на расширение площади. Проработав, например, на Крайнем Севере несколько лет гражданин, накопив денег, имел возможность купить жилье в европейской части России. Так называемые “молодежные” дома строились силами самих жильцов», — рассказала Казанцева.