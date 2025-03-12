Как приобретали квартиры и дома в СССР: от очередей до кооперативов

Как бы не тосковали некоторые россияне по совесткому периоду, путь к долгожданным квадратным метрам лежал через бюрократический лабиринт, длинные очереди и порой годы ожидания.
Особенности рынка жилья в СССР
«Российскому рынку недвижимости более 30 лет и многие забыли, как строились отношения граждан и государства в жилищной сфере в плановой экономике. А ведь именно эта сфера была единственной, где существовали элементы рыночной экономики. Так можно было купить дом в сельской местности, или в частном секторе городов. Правда, не разрешалось иметь два вида жилья и городскую квартиру приходилось сдавать», — напоминает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
По словам Казанцевой, можно было расширить жилплощадь путем обмена с доплатой, предполагающего товарно-денежные отношения. Но в основном квартиры «выделялись» государством на определенных условиях, напоминает экономист.
«Существовала система постановки на очередь на получение жилья. Иногда она растягивалась на годы, кто то получал его быстрее ввиду особых заслуг. Итогом получения жилья являлся жилищный ордер. Например, ведомственное жилье можно было переоформить в социальный найм только по прошествии определенного времени работы и по решению работодателя. Стать пользователем коммунальной квартиры имея только одну или несколько комнат в ней при наличии прав на расширение площади. Проработав, например, на Крайнем Севере несколько лет гражданин, накопив денег, имел возможность купить жилье в европейской части России. Так называемые “молодежные” дома строились силами самих жильцов», — рассказала Казанцева.
Она уточнила, что в таких условиях не приходилось говорить о том, чтобы получить квартиру совершенно без вложений, но жилье, выданное в советские годы было социальным и его можно было приватизировать после того, как в России установились рыночные отношения.
Какими были советские кооперативы
Кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Тимофеев уточнил, что больше всего кооперативных домов строили в Москве, но предназначались они не для всех желающих.
«Квартиры получали люди огромного труда, выдающихся открытий, подвига, опасных профессий, чемпионы и великие спортсмены (полученные премии или награды позволяли это осуществить), часть покупали сотрудники торговли и люди, вернувшиеся с заработков из северных регионов. Единовременно заплатить полную стоимость квартиры могли позволить себе единицы», — подчеркнул он.
Что касается кооперативов в целом, то, по словам доцента РЭУ им. Плеханова, их чаще всего организовывали при предприятиях. Господдержка таких проектов заключалась в том, что земельный участок для строительства многоквартирного дома предоставлялся ЖСК бесплатно, что снижало стоимость квартир «от предприятий» на 10−20%.
«Государство давало кооперативам ссуду в размере 70% стоимости строящегося дома сроком на 20 лет по ставке 0,5% годовых. Предприятия через профсоюзы оказывали материальную помощь кадровым работникам на оплату ЖСК с согласия трудового коллектива до 15−20% от первоначального взноса, а в районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера и приравненных к ним — 30−40%. Дом строился на средства своих работников, часть затрат компенсировалось самим предприятием», — уточнил он.
По словам Тимофеева, распределение бесплатного жилья в советское время осуществлялось исходя из категорий нуждаемости и в порядке очереди. Также регламентировались площадь и количество комнат в квартире, которую можно было приобрести, их определяли с учетом состава семьи и существующих нормативов.
Советская семья получала квартиру, простояв в очереди в среднем от 3 до 7 лет. В зависимости от региона и района, ожидание могло занять 10, 15 и даже 25 лет.
Поэтому, по данным Тимофеева, большинство граждан улучшали свои стандартные условия только выплатами в рассрочку, которая порой доходила до того, что в некоторых семьях до 25 лет жили только на одну зарплату, вторую отдавали за жилье, взяв кредит или ссуду на предприятии.
«Жилищные кредиты часто были беспроцентными, но максимальная ставка по ипотеке в СССР не превышала 2%, а срок возврата, как правило, составлял 10−15 лет (первоначальный взнос чаще фиксировали в 30%)», — уточнил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Сколько стоило жилье в СССР
По словам Тимофеева, в 1971 году в центральной части СССР стоимость 1 кв. м квартиры составлял порядка 160 рублей, на севере — до 200 рублей за 1 кв. м.
«В конце 70-х цена однушки в панельке составляла от 5 до 6,5 тыс. рублей или 30 кв. м. по цене 180−250 рублей за 1 кв.м. К концу 80-х годов цены заметно стали расти. Цена за двушку в 42 кв.м. составляла от 15 до 22 тыс. руб.», — поясняет он.
Как получают льготное жилье в России
Тимофеев подчеркивает, что и в 2025 году можно встретить что-то подобное тому, что было в советские времена — в России почти 60 ЖСК (жилищно-строительных кооперативов). С 2018 года власти сделали форму ЖСК доступной только для отдельных категорий участников.
«Сейчас воспользоваться таким механизмом могут, например, многодетные семьи, молодые учёные, научные и инженерно-технические работники, работники образования и здравоохранения, госслужащие и другие. Такой прием набирает интерес, так как государство также готово давать скидки и льготное кредитование. Только теперь это называется жилищно-накопительные кооперативы (ЖНК) для совместного приобретения жилья при помощи совместно накопленных паевых взносов. ЖНК в отличии от ЖСК создаётся для строительства квартир сразу не в одном, а в разных домах», — уточняет Тимофеев.
По его словам, бесплатное жилье в современной России предоставляется некоторым категориям граждан по договорам социального найма — малоимущим, многодетным, людям, чье жилье признано непригодным для проживания без возможности капитального ремонта и реконструкции, а также гражданам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями.
Кроме того, напоминает эксперт, в России есть программа «Стройотряд», которая помогает молодежи в покупке собственного жилья. «Отработав на строительстве 150 рабочих смен, человек получает право приобрести жилье по его реальной стоимости, без рыночных накруток», — уточнил Тимофеев.
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