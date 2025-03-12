Как ЦБ такое: с июля получить ипотеку со взносом ниже 20% станет почти нереально

Возможно, ЦБ пойдет по тому же пути, который избрал в применении МПЛ для необеспеченных потребкредитов, где сначала были установлены достаточно мягкие ограничения, которые в последствии регулятор существенно ужесточил. В этом сегменте он начал применять количественные ограничения уже с 2023 года. Изначально они коснулись также наиболее рискованных клиентов с ПДН (показатель долговой нагрузки, доля доходов, которая расходуется на обслуживание долгов) 80% и более. Сначала для банков установили лимит в 25% от портфеля для таких заемщиков. Позднее ограничения затронули и граждан, которые тратят на обслуживание обязательств 50% и более своих доходов. Затем лимиты распространились и на другие категории заемщиков — от 50%. На данный момент лимиты существенно снизились. И, например, всего 3% выдач необеспеченных потребкредитов могут приходиться на людей с ПДН 80%+. А на кредитки они и вовсе не могут рассчитывать.