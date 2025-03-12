Госдолг России третий год подряд остается на уровне 14,5% ВВП

Росстат ранее сообщил, что размер ВВП России по итогам прошлого года достиг рекордных 200,04 триллиона рублей против 176,4 триллиона рублей годом ранее. В номинальном выражении рост составил 13,4%, а в реальном — 4,1%.
Внутренний госдолг страны по итогам прошлого года вырос на 14% — до 23,7 триллиона рублей. По отношению к ВВП показатель также увеличился — до 11,9% с 11,8% в позапрошлом году.
В то же время внешние обязательства России, наоборот, продолжили снижаться — в прошлом году еще на 2,3%, до 52,1 миллиарда долларов (5,3 триллиона рублей). Соответственно, уменьшился и размер госдолга к объему выпуска экономики — до 2,6% с 2,7% годом ранее.
Таким образом, государственный долг России в прошлом году вырос на 3,445 триллиона рублей — до 29,04 триллиона рублей с 25,6 триллиона годом ранее, а отношение суверенной задолженности к ВВП остается третий год подряд на уровне 14,5%.
Меньше последний раз было в 2019 году, когда он составлял лишь 12,4%.