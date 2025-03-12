Госдолг России третий год подряд остается на уровне 14,5% ВВП

В то же время внешние обязательства России, наоборот, продолжили снижаться — в прошлом году еще на 2,3%, до 52,1 миллиарда долларов (5,3 триллиона рублей). Соответственно, уменьшился и размер госдолга к объему выпуска экономики — до 2,6% с 2,7% годом ранее.