ЕС введет ответные пошлины на бурбон из США

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на весь импорт стали и алюминия вступили в силу в среду 12 марта. Как указывает Еврокомиссия, они затронут европейский экспорт на €26 млрд, это 5% от общего объема экспорта товаров ЕС в США. Меры ЕС, которые коснутся и бурбона, являются ответом на это.
Еврокомиссия решила восстановить действие мер, которые были согласованы в 2018 и 2020 годах.
Пошлины будут также распространятся на промышленную продукцию, в частности, изделия из стали, алюминия, бытовую технику и хозяйственные инструменты и сельскохозяйственные товары: говядины, морепродуктов, яиц, молочных продуктов и овощей.
На пошлины Трампа отреагировали и в Канаде: в стране начали убирать с полок американские товары. В ответ на это Трамп пообещал повысить пошлины для продукции из этого государства до 50%.
В начале марта производители бурбона из Кентукки выразили опасение за свой бизнес на фоне введения Трампом новых тарифов для товаров из Канады. В Brough Brothers Distillery, которые собирались увеличить производство виски, чтобы выйти на новые прибыльные рынки, заявили, что постоянная угроза введения тарифов на товары из Канады и ответных мер со стороны Оттавы мешает им воплотить эти планы.