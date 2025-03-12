ЕС введет ответные пошлины на бурбон из США

В начале марта производители бурбона из Кентукки выразили опасение за свой бизнес на фоне введения Трампом новых тарифов для товаров из Канады. В Brough Brothers Distillery, которые собирались увеличить производство виски, чтобы выйти на новые прибыльные рынки, заявили, что постоянная угроза введения тарифов на товары из Канады и ответных мер со стороны Оттавы мешает им воплотить эти планы.