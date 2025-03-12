Банки предложили наказание для сотрудников за мошеннические кредиты

за повторное или многократное совершение подобных деяний предлагается ввести специальную уголовную ответственность. «Если сотрудник нарушил процедуру оформления кредита, например не выполнил внутренний регламент, а тем более действовал в сговоре с мошенниками, то в этом случае именно он и должен понести наказание. Например, были случаи, когда мошенники направляли своих жертв в одно и то же отделение небольшого банка, так как там у злоумышленников был свой человек среди сотрудников», — пояснил Емелин. Он добавил, что если банк и его сотрудники соблюдали порядок оформления кредита, в том числе реализовали период охлаждения, но клиент все равно оформил ссуду и перевел эти деньги мошенникам, то ни банк, ни его сотрудники не могут нести за это ответственности;