Банк России приостановил допэмиссию акций владельца финтеха CarMoney

Тогда же ПСБ объявил оферту на выкуп акций «СмартТехГрупп», он проходил с 11 сентября до 2 октября 2024 года. ПСБ решил выкупить у инвесторов порядка 440 млн акций CarMoney по цене ₽2,5 за бумагу. Таким образом, банк увеличил свою долю владения в микрофинансовой организации до 25%. На 8 января 2025 года миноритарным акционерам принадлежит 23,7% акций СТГ.