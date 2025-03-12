Банк России приостановил допэмиссию акций владельца финтеха CarMoney

Банк России решил приостановить допэмиссию обыкновенных акций «СмартТехГрупп» (СТГ), материнской компании финтех-сервиса CarMoney. Решение о приостановке вступило в силу с 11 марта, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор не уточнил причины приостановки.
В пресс-службе CarMoney сообщили, что приостановка допэмиссии носит технический характер.
«Приостановка носит технический характер и связана с рекомендацией Банка России внести незначительные коррективы в некоторые формулировки текста ДСУР (документ, содержащий условия размещения)», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе «СмартТехГрупп».
Акции CarMoney отреагировали на новость ростом. В первые минуты открытия основной сессии на максимуме бумаги взлетели на 7,72%, до ₽1,9675. Затем рост замедлился: по данным на 13:52 мск, котировки прибавляют 0,68%, до ₽1,839.
В середине января акционеры СТГ одобрили допэмиссию 745 млн акций номинальной ценой ₽1 по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка. Цена размещения определена не была.
В сентябре 2024 года «СмартТехГрупп» и ПСБ объявили о стратегическом партнерстве для реализации ряда совместных стратегических задач — в частности, для быстрого запуска платформы автокредитования. Сообщалось, что банк намерен довести долю владения в компании до 25%.
Тогда же ПСБ объявил оферту на выкуп акций «СмартТехГрупп», он проходил с 11 сентября до 2 октября 2024 года. ПСБ решил выкупить у инвесторов порядка 440 млн акций CarMoney по цене ₽2,5 за бумагу. Таким образом, банк увеличил свою долю владения в микрофинансовой организации до 25%. На 8 января 2025 года миноритарным акционерам принадлежит 23,7% акций СТГ.
Одним из ключевых условий стратегического партнерства является ежегодная выплата дивидендов СТГ с 2025 года (по итогам 2024 года). Согласно дивидендной политике компания может направлять инвесторам 25−50% от чистой прибыли по РСБУ. Общество стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в год. За 2023 год акционеры CarMoney решили не объявлять дивиденды.
CarMoney работает на рынке автозаймов. Компания предлагает клиентам преимущественно ссуды под залог паспорта транспортного средства (ПТС), при этом автомобиль остается в пользовании и собственности владельца. Благодаря партнерству с ПСБ CarMoney планирует увеличить клиентскую базу: компания сможет предложить клиентам, не прошедшим скоринг на одобрение банковского кредита, продукты из сегмента микрофинансов по ставкам, приближенным к банковским.
«СмартТехГрупп» вышла на Московскую биржу в июле 2023 года, используя процедуру прямого листинга.