Заповедные места: в России появятся новые ОЭЗ

«Большой Серпухов» — полностью частный проект создания уже шестой ОЭЗ в Московской области, непосредственно в городской черте Серпухова, которому летом прошлого года присвоен статус наукограда, сообщили в министерстве. На первом этапе зона будет представлять собой компактную территорию площадью порядка 30 га. По замыслу, здесь появится кластер медицины и инноваций, состоящий не менее чем из семи предприятий с заявленным объемом инвестиций свыше 8 млрд рублей. Планируется создать 896 рабочих мест на современных производствах.