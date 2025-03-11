Япония призвала США освободить ее от вводимых тарифов

США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также «зеркальные» пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.