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Япония призвала США освободить ее от вводимых тарифов

ТОКИО, 11 мар — РИА Новости. Япония вновь выступила с призывом к США об освобождении ее от вводимых тарифов, но речи о гарантированном исключении не идет, заявил журналистам в ходе визита в Штаты японский министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто. Выдержки пресс-конференции Муто транслировались телеканалом NHK.

Источник: Reuters

«В ходе встречи мы выступили с призывом о том, что Япония должна быть освобождена от тарифных мер США. В ответ американская сторона отметила, что они считают важным восстановление производства и обеспечение рабочими местами… Я заявил о нашем желании, чтобы Япония была исключена (из мер — ред.), но разговора “хорошо, Японию исключаем” не шло», — подчеркнул глава японского ведомства.

По словам министра торговли, Токио «намерен продолжать тесные консультации с тем, чтобы прояснить, как можно добиться взаимовыгодных условий с учетом национальных интересов и Японии, и США».

США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также «зеркальные» пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.

Кроме этого, Трамп заявлял, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили «в районе 2 апреля». Япония не облагает пошлинами автомобили, импортируемые из-за границы, однако американская сторона утверждает, что высокие стандарты безопасности Японии считаются «нетарифными барьерами», и поэтому продажи американских автомобилей в Японии остаются низкими.