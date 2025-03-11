Япония призвала США освободить ее от вводимых тарифов

«В ходе встречи мы выступили с призывом о том, что Япония должна быть освобождена от тарифных мер США. В ответ американская сторона отметила, что они считают важным восстановление производства и обеспечение рабочими местами… Я заявил о нашем желании, чтобы Япония была исключена (из мер — ред.), но разговора “хорошо, Японию исключаем” не шло», — подчеркнул глава японского ведомства.
По словам министра торговли, Токио «намерен продолжать тесные консультации с тем, чтобы прояснить, как можно добиться взаимовыгодных условий с учетом национальных интересов и Японии, и США».
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также «зеркальные» пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
Кроме этого, Трамп заявлял, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили «в районе 2 апреля». Япония не облагает пошлинами автомобили, импортируемые из-за границы, однако американская сторона утверждает, что высокие стандарты безопасности Японии считаются «нетарифными барьерами», и поэтому продажи американских автомобилей в Японии остаются низкими.