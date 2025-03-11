Вложение обязывает: каждая вторая малая компания отказывается от инвестиций

Инвестиционная активность малого бизнеса упала ниже 50%, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»). Нормальный уровень желающих вкладываться в развитие — 70%, но компании не готовы это делать из-за высоких ставок, инфляции и дорогой рабочей силы. Это давит на экономику, которая и без того значительно замедлится в этом году. Всё это должно стать аргументом для ЦБ как минимум не повышать ставку в марте. Как раз этот индекс регулятор учитывает при принятии решений — на его показатели Эльвира Набиуллина ссылалась ранее, подводя итоги заседаний по ключевой.
Инвестиционная активность бизнеса снижается
Инвестактивность малых компаний начала заметно снижаться. В этом году 51% малых и средних предприятий (МСП) заявили о том, что не планируют делать вложения в свое развитие. То есть меньше половины (49%) готовы инвестировать. Годом ранее таких было 58%, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России», которое они проводили при подсчете индекса RSBI (Russia Small Business Index).
Для сравнения: удовлетворительным можно считать уровень инвестиционной активности, при котором порядка 65−70% компаний заявляют о готовности вкладываться в себя, пояснила «Известиям» старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.
Среди основных направлений инвестиций организации выбрали вложения в основной капитал — приобретение машин, оборудования, строительство новых объектов.
— Речь идет не только о масштабных инвестициях, но и о вложениях в маркетинг или рекламу. И если сейчас только половина предприятий готова вкладываться даже в такие небольшие проекты, то бизнес, очевидно, переходит в режим экономии, — пояснила Ирина Жимерина.
Среди тех, кто намерен существенно сокращать вложения, оказалась торговля — 58% представителей этой отрасли заявили о намерении снизить инвестактивность. Как пояснили в исследовании, компании из этого сегмента бизнеса чаще используют именно банковские кредиты в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности.
— Менее всего свои инвестиции сократили компании, занятые в сфере IT и научно-технической деятельности, активно поддерживаемые государством, а также субъекты МСП, ориентированные на критически значимые госзакупки, — подчеркнул координатор «Деловой России» в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Дмитрий Панов.
Почему малые компании решили сократить инвестиции в 2025 году
По данным исследования, в первую очередь на объеме инвестиций сказывается ключевая. На последнем заседании 14 февраля регулятор сохранил второй раз подряд ставку на уровне 21% годовых.
Сейчас сверхвысокая стоимость денег, обратил внимание член президиума «Опоры России», председатель комитета по финансовым рынкам Павел Самиев. Он подчеркнул: краткосрочный кредит под оборотные цели пользуется тем же спросом, что и раньше. А вот среднесрочный и долгосрочный займы под ставки, которые есть сейчас, берут уже меньше. Это означает, что пострадала составляющая инвестиционных кредитов, уточнил Павел Самиев.
— Вынуть из оборота собственные средства и пустить их на развитие у МСП не получится, так как большинство предприятий не могут похвастаться значительной финансовой подушкой. То есть у них остается только кредитование. Следовательно, в ситуации дефицита или высокой стоимости денег предприниматели поставят на паузу проекты по развитию бизнеса, — отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
В большей степени наиболее уязвимыми к изменениям ключевой оказываются ресурсо- и капиталоемкие отрасли. В них для сохранения конкурентоспособности необходимы инвестиции в модернизацию и расширение производств, обновление технической базы, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Но есть и другие факторы, которые затрудняют инвестиционную активность. Например, это дефицит кадров и сопутствующее ему существенное увеличение зарплат, заявила Ирина Жимерина из ПСБ. На начало 2025-го в секторе занято чуть выше 15 млн человек, а за это время зарплаты выросли почти в два раза — до 86,5 тыс. рублей (данные за ноябрь).
Как замедляется экономика РФ и что это значит для ключевой ставки
Снижение инвестиций приведет к сокращению предложения на рынке товаров и услуг и, как следствие, росту цен на 30−40%, допускает руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. Это еще больше разгонит инфляцию, которая в феврале 2025-го уже превысила 10%. «Известия» направили запрос в Минэк о том, какие есть риски для экономики от снижения инвестактивности.
Кроме того, снижение деловой активности МСП приведет к убыткам компаний, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников. По его словам, «в более запущенных случаях» возможны банкротства или сворачивание деятельности.
Всё это рискует замедлить рост ВВП, добавил эксперт. Ранее глава Минэка Максим Решетников подчеркнул, что ведомство уже фиксирует признаки охлаждения экономики страны.
В этом году министерство прогнозирует увеличение ВВП на 2,5% против 4,1% в 2024-м. Однако опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что экономика замедлится еще сильнее — до 1,5%. При этом снижение инвестиционной активности может дополнительно надавить на этот показатель, резюмировал Олег Решетников.
По словам эксперта, Банк России на следующем заседании по ключевой 21 марта учтет инвестиционную активность МСП и не будет повышать ставку. «Известия» направили запрос в регулятор. Индекс RSBI, который считают ПСБ и «Опора России», как раз учитывает ЦБ при принятии решений — на его показатели ссылалась Эльвира Набиуллина на пресс-конференциях по итогам заседаний по ставке.
Сейчас возможность избежать охлаждения экономики — важный аргумент для ЦБ при принятии решения по ключевой, говорила Эльвира Набиуллина в декабре 2024-го. Тогда как до этого глава регулятора настаивала на более жесткой и бескомпромиссной политике в отношении инфляции, перед которой «нельзя капитулировать».
Однако основополагающим при принятии решения для регулятора в марте будет динамика цен — именно инфляция не позволит снизить ставку минимум до лета, полагает Олег Решетников. А к концу первого полугодия действия жесткой денежно-кредитной политики позволят обуздать рост цен.