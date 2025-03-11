Вложение обязывает: каждая вторая малая компания отказывается от инвестиций

Инвестиционная активность малого бизнеса упала ниже 50%, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»). Нормальный уровень желающих вкладываться в развитие — 70%, но компании не готовы это делать из-за высоких ставок, инфляции и дорогой рабочей силы. Это давит на экономику, которая и без того значительно замедлится в этом году. Всё это должно стать аргументом для ЦБ как минимум не повышать ставку в марте. Как раз этот индекс регулятор учитывает при принятии решений — на его показатели Эльвира Набиуллина ссылалась ранее, подводя итоги заседаний по ключевой.