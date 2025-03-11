В России появятся новые производители соджу на фоне роста спроса

В феврале два российских предприятия подали заявки в Роспатент для регистрации товарных знаков для производства соджу. Так, томский завод «Кахети» намерен зарегистрировать знак Khari, а предприятие «Пермалко» — знак Pum Purum.
Директор по корпоративным коммуникациям компании «АлкоВорлд» (управляет «Пермалко») Инна Ильина подтвердила «РБК Вино», что предприятие намерено выпускать собственный напиток в рамках инициативы по развитию портфеля брендов.
«Соджу находит все большую популярность, особенно в молодежной среде. Мы уверены, что введение этого напитка в ассортимент позволит привлечь новых потребителей и расширить аудиторию. Мы планируем начать продажи в доступных нам каналах продаж в ключевых регионах России, где наблюдается интерес к напитку. Решение об объемах производства и рынке сбыта будет принято по результатам тестирования спроса», — отметила Ильина.
На запрос «РБК Вино» в «Кахети» не ответили.
По данным аналитического агентства «ЭТА.лаб», в России в 2024 году было продано более 4,3 млн литров соджу отечественного производства. Это в 35,8 раз больше, чем в 2023 году. Калужский завод «Кристалл» был единственным российским предприятием, которое продавало соджу собственного производства в 2023 году (0,12 млн дал). В 2024 году продажи выросли в 10 раз, до 1,2 млн дал. По объему продаж лидируют бренды соджу «Алкогольной сибирской группы» — за 2024 год было реализовано более 2,2 млн л продукции.
Как рассказал «РБК Вино» президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский, рост популярности соджу у потребителей в России обусловлен совпадением запроса на экзотику с возможностями отечественных предприятий. «Нужно понимать, что рецептура соджу в Корее весьма разнообразна, а наши предприятия взяли сейчас только один ее вариант — ароматизированный соджу. По сути, это спирт, разбавленный водой с добавлением ароматических компонентов. По большому счету, получается слабоалкогольный коктейль, который в таком виде достаточно легко производить», — считает он.
Эксперт также отметил, что на решение российских заводов производить соджу может влиять тот факт, что в прессе регулярно пишут о популярности этой категории. Поэтому, на его взгляд, «маркетологи предприятий задумываются о том, что, возможно, и им нужно наладить такое производство».
«И как бы это ни было странно, для потребителей российский соджу стал некой альтернативой просекко по доступности и вкусу. Российский соджу — это вкусный, легкий, недорогой и условно импортный напиток. Поскольку просекко сейчас стоит уже в среднем 1 тыс. руб., а соджу можно купить за 200−250 ₽, его популярность растет», — добавил Московский.
По словам руководителя общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка», доцента кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максима Черниговского, возросшая популярность соджу и других экзотических категорий в России связана с введением санкций и изменением структуры импорта в последние три года. Поэтому он называет логичным запуск производства подобных напитков и отечественными производителями.
«Если ранее большинство наших потребителей о них даже не слышали, то теперь такие эксклюзивные бренды уже можно найти на полках розничных магазинов. Параллельно российские производители активно перестраивают свое производство: порядка 15 заводов выпускают виски, активно развивается сегмент отечественного джина. Поэтому меня совершенно не удивляет, что кто-то начинает делать и российское соджу: компании пытаются найти свои ниши в новых рыночных условиях», — считает он.
Черниговский не исключил увеличения количества российских предприятий, которые начнут выпускать соджу. Это, по его словам, связано с данными по продажам отечественных аналогов корейского напитка. Однако он отмечает, что, несмотря на рост интереса к соджу, этот напиток все еще выбирает довольно небольшая группа потребителей.
«К тому же развитию продаж экзотических напитков мешают избыточные временные ограничения для легальной розничной продажи алкоголя в заведениях общепита, уже введенные в 64 регионах России. Такие меры сужают рынок легальной продукции и ограничивают доступ потребителей к новым вкусовым формам алкоголя», — добавил он.
Первым из российских производителей делать соджу, еще в 2023 году, начал калужский завод «Кристалл». Позже, в 2024 году, к нему присоединилась «Алкогольная сибирская группа» и поволжский комбинат «Родник», а в декабре 2024 года планы по выпуску соджу озвучили в «Башспирт».
Российские производители также начали экспериментировать в категории соджу. Например, «Кристалл» объявил о том, что начал выпуск газированной версии этого напитка под брендом Insight. Объем производства газированного соджу оценили на уровне 10 млн бутылок 0,3 л в год.
«Соджу — главный драйвер роста продаж на российском алкогольном рынке в категории аперитивов», — сказал председатель совета директоров ПАО «АГК», конечный бенефициар ООО «КЛВЗ Кристалл» Павел Победкин. Он также заявил об «огромном экономическим потенциале роста этого сегмента».
По данным аналитической компании «Нильсен», в 2024 году соджу стал лидером по росту продаж в натуральном выражении среди экзотических напитков (+348,1%). В денежном выражении продажи напитка за тот же период выросли на 184,1%.