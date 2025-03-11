В России появятся новые производители соджу на фоне роста спроса

По данным аналитического агентства «ЭТА.лаб», в России в 2024 году было продано более 4,3 млн литров соджу отечественного производства. Это в 35,8 раз больше, чем в 2023 году. Калужский завод «Кристалл» был единственным российским предприятием, которое продавало соджу собственного производства в 2023 году (0,12 млн дал). В 2024 году продажи выросли в 10 раз, до 1,2 млн дал. По объему продаж лидируют бренды соджу «Алкогольной сибирской группы» — за 2024 год было реализовано более 2,2 млн л продукции.