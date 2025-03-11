Суровым — условия: аэропортам Крайнего Севера отказано в субсидии на 9 млрд

— В этом бизнесе при пассажиропотоке в несколько тысяч человек в год невозможно выйти на порог рентабельности, — рассказал Олег Пантелеев. — Не стоит ждать от них такой же окупаемости, как у аэропортов с 10 млн пассажиров. Кроме того, аэропорты, находящиеся в управлении ФКП, действуют в сложных природно-климатических условиях. Расходы на поддержание операционной деятельности у них выше, чем в средней полосе. Без поддержки бюджета они моментально уйдут в убытки, а их инфраструктура стремительно деградирует, считает эксперт. Правда, по его словам, сократить разрыв между доходами и расходами можно, отказавшись от ряда избыточных требований, предъявляемых к таким аэропортам.