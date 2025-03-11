Справедливости рады: в РФ предложили ввести налоговый вычет на поездку с детьми в такси

В России собираются разработать систему налогового вычета на поездки для пассажиров с детьми. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на круглом столе в Общественной палате. Такой механизм может стать одной из мер в поддержку многодетных семей, которую получил разработать президент РФ. Налоговый вычет, по его словам, должен как минимум покрыть разницу между стандартным тарифом и повышенным детским. Размеры последних вызывают вопросы и у родительских ассоциаций. О том, как предлагают снизить стоимость поездок на такси многодетным семьям и кто будет компенсировать разницу перевозчикам — в материале «Известий».