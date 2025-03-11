Социологи оценили, сколько зарабатывает и тратит средний класс в России

Авторы отмечают, что приобретение товаров, не связанных с питанием, зачастую смещено у представителей среднего класса на период отпуска. «Самые значительные траты на одежду и обувь у 49% среднего класса приходятся именно на время отпуска и поездок. 47% также приобретают в этот период украшения, аксессуары и сумки. Наконец, абсолютное большинство (58%) указывают, что отпуск и поездки — время максимальных расходов на покупку гаджетов», — говорится в исследовании. Авторы объясняют это тем, что в отпуске у людей больше времени на выбор и поиск таких товаров, к тому же они могут ездить в регионы, где выбор товаров или цены на них лучше. Кроме того, шопинг для многих является формой отпускной активности. Вместе с тем 36% опрошенных указали, что периодически вынуждены работать во время отпуска или выходных.