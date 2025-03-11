Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе

«Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 300 тонн виноградного вина. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,9 раза в натуральном выражении», — уточнили в пресс-службе.