Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе

«Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 300 тонн виноградного вина. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,9 раза в натуральном выражении», — уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что основными зарубежными направлениями стали Китай и Турция. Так, в Поднебесную отправили около 200 тонн, в Турцию — около 100 тонн.
Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в России за первые два месяца 2025 года выпустили 5,102 миллиона декалитров виноградных вин.