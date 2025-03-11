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Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, рассказали РИА Новости в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Источник: © РИА Новости

«Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 300 тонн виноградного вина. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,9 раза в натуральном выражении», — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что основными зарубежными направлениями стали Китай и Турция. Так, в Поднебесную отправили около 200 тонн, в Турцию — около 100 тонн.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в России за первые два месяца 2025 года выпустили 5,102 миллиона декалитров виноградных вин.