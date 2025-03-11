Парагвай хочет нарастить экспорт мяса в Россию

«В последние годы наблюдается спад экспорта парагвайского мяса в РФ. Причины заключаются в нескольких факторах, среди них сложности с проведением платежей через международные банковские переводы и другие технические причины, над устранением которых мы работаем. Тем не менее в некоторых супермаркетах можно найти парагвайское мясо. Оно очень высокого качества и высоко ценится гурманами во всем мире», — отметили в посольстве.