Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ

«Принятая в прошлом году Стратегия ВТБ на 2024−2026 годы закрепила приоритеты нашего развития и усиление позиций ВТБ. Наша философия — укреплять внешние связи и укрепляться самим, получая мультипликативный эффект и для государства, и для клиентов, и для партнеров. Привлечение Ольги Николаевны неслучайно. Не сомневаюсь, что ее видение будущего банковского сектора, способность создавать элементы этого будущего и опыт по внедрению инновационных решений придадут импульс ВТБ в достижении наших стратегических целей», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.