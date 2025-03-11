Эксперт назвал самые распространенные схемы мошенничества в мессенджерах

По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить доступ к своим аккаунтам, нужно соблюдать несколько правил: настроить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и соцсетях, не переходить по ссылкам из писем и сообщений от сомнительных отправителей, не вводить логины и пароли от аккаунтов на сторонних сайтах, даже если их интерфейс похож на знакомый.