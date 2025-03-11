Что за бренд: продажи iPhone в России упали в 1,5 раза

Продажи iPhone в России в начале этого года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го упали в 1,5−2 раза, рассказали «Известиям» продавцы электроники и аналитики. Это первое значимое снижение с момента прекращения их официальных поставок в РФ и начала параллельного импорта. Гаджеты Apple становятся слишком дорогими, а число функциональных ограничений для россиян слишком велико, поэтому покупатели всё чаще выбирают более дешевые китайские аппараты, в которых нет проблем с бесконтактными платежами и скачиванием приложений, отмечают эксперты. Приверженцев бренда Apple в РФ может быть много, но их лояльность не безгранична, указывают они.