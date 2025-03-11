Банки втрое нарастили продажи ипотечных долгов коллекторам

По данным ЦБ, на 1 января 2025 года объем ипотечного портфеля банков достигал 20,1 трлн руб., за год он увеличился на 2,4 трлн руб., или 13,4%. В предыдущие годы ипотека в России росла более быстрыми темпами — на 34,5% в 2023-м и на 17% в 2022-м. Доля «плохих» долгов в этом сегменте (с просрочкой свыше 90 дней) за последний год незначительно увеличилась и остается невысокой — 0,5%. Объем таких проблемных ссуд составлял 98,7 млрд руб. на отчетную дату, но за январь—декабрь он вырос на 55%, или на 35,4 млрд руб. Для сравнения: за 2023 год прирост ставил всего 3,5%, или 2,2 млрд руб.