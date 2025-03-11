«Аэрофлот» связал снижение своего пассажиропотока с високосным годом

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» (кроме головной авиакомпании, в нее также входят «Россия» и лоукостер «Победа») по итогам февраля сократился на 2,3% по сравнению с февралем 2024 года, до 3,58 млн человек, следует из сообщения группы. По итогам января—февраля показатель также снизился, на 0,1%, до 7,5 млн пассажиров (в отчетные месяцы 2024-го было перевезено 7,51 млн пассажиров). За первые два месяца 2025-го перевозки на внутренних линиях снизились на 1%, до 5,6 млн человек. При этом на международных направлениях группы показатель вырос на 2,4%, до 1,9 млн клиентов.