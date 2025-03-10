У основателя «МММ» Мавроди не нашлось наследников

По закону, наследство может быть открыто в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. В противном случае, если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, со дня смерти Мавроди, 26 марта 2018 года, никто так и не открыл наследственное дело.
Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал «МММ» — крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур «МММ» — начался крах финансовой пирамиды.
В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.
В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду «МММ-2011», которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл «МММ-2012». В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.
В июле прошлого года РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов сообщало, что Мавроди оставил долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей. С 2007 по 2017 год в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов на 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч — долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.