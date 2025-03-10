Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу кредитной карты

«ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В ней существенные условия финансовых услуг были указаны трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались непродолжительное время», — сказано в сообщении.
Отмечается, что реклама распространялась в телеэфире и содержала привлекательную для потребителей информацию о платежах без комиссий и бесплатном годовом обслуживании, а также кэшбэке в размере 10% бонусами при оплате покупок на «Мегамаркете» кредитной картой Сбербанка.
«При этом иные сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени. По мнению ведомства, потребители получали неполную информацию обо всех условиях финансовых услуг», — указывается в сообщении.
Отмечается, что служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения.