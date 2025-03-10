Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу кредитной карты

Отмечается, что реклама распространялась в телеэфире и содержала привлекательную для потребителей информацию о платежах без комиссий и бесплатном годовом обслуживании, а также кэшбэке в размере 10% бонусами при оплате покупок на «Мегамаркете» кредитной картой Сбербанка.