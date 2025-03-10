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Правительство проиндексировало социальные пенсии на 14,75%

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%, в соответствии с темпами роста прожиточного минимума за год. Об этом говорится в публикации в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Кабмин уточняет, что такие выплаты получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Кроме того, с 1 апреля правительство повысит размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан на 14,75%. В их число входят:

  • военнослужащие, проходившие службу по призыву;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
  • летчики-испытатели и космонавты;
  • граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.

«В целом решение затронет почти 4,2 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено около 85 млрд рублей», — сказано в публикации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».