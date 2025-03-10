Правительство проиндексировало социальные пенсии на 14,75%

Кабмин уточняет, что такие выплаты получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.
Кроме того, с 1 апреля правительство повысит размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан на 14,75%. В их число входят:
- военнослужащие, проходившие службу по призыву;
- участники Великой Отечественной войны;
- граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
- летчики-испытатели и космонавты;
- граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.
«В целом решение затронет почти 4,2 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено около 85 млрд рублей», — сказано в публикации.
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