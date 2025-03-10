Банк России понизил официальный курс доллара

Так, курс доллара опустили с 89,1362 рубля до 88,3872 рубля. Курс евро регулятор также понизил — с 96,8609 рубля до 88,3872 рубля.
Кроме того, Банк России опустил официальный курс юаня -до 12,0798 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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