МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту

«Если на вашу банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой. Но в отдельных ситуациях может быть началом мошеннической атаки», — говорится в публикации.
Если это произошло, то нужно убедиться, что деньги действительно зачислены на счет, так как сообщение об их поступлении может быть поддельным. Для этого можно проверить баланс с помощью мобильного приложения банка или на его странице в интернете.
Далее нужно связаться со кредитной организацией и сообщить о поступлении средств, тогда ваше обращение зарегистрирует и его будут проверять.
Важно понимать, что эти деньги нельзя тратить до выяснения обстоятельств, так как это можно расценить как необоснованное обогащение.
Кроме того, не стоит пытаться самостоятельно вернуть деньги, если с вами связался отправитель и просит перевести их подругим реквизитам, так как это может быть уловкой мошенников.
Так же нужно сохранять записи общения, включая звонки и сообщения.