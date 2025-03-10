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МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. МВД предупредило о рисках при поступлении денег от неизвестных. Об этом говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Источник: © РИА Новости

«Если на вашу банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой. Но в отдельных ситуациях может быть началом мошеннической атаки», — говорится в публикации.

Если это произошло, то нужно убедиться, что деньги действительно зачислены на счет, так как сообщение об их поступлении может быть поддельным. Для этого можно проверить баланс с помощью мобильного приложения банка или на его странице в интернете.

Далее нужно связаться со кредитной организацией и сообщить о поступлении средств, тогда ваше обращение зарегистрирует и его будут проверять.

Важно понимать, что эти деньги нельзя тратить до выяснения обстоятельств, так как это можно расценить как необоснованное обогащение.

Кроме того, не стоит пытаться самостоятельно вернуть деньги, если с вами связался отправитель и просит перевести их подругим реквизитам, так как это может быть уловкой мошенников.

Так же нужно сохранять записи общения, включая звонки и сообщения.