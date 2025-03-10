ЦБ назвал самые доходные рублевые активы в феврале 2025 года

На фоне существенного укрепления курса рубля наибольшую доходность по итогам февраля 2025 года показали рублевые инструменты, в то время как инструменты, привязанные к валютному курсу, показали отрицательный результат. Об этом сообщил Банк России в «Обзоре финансовых рынков за февраль 2025 года». При этом наибольшую доходность в рублях (свыше 7% за месяц) продемонстрировали акции из отраслей, наиболее чувствительных к санкциям, а среди них лучший результат показали бумаги компаний из транспортного сектора (+13,2%).
«Среди рублевых активов рост происходил на рынке как долевых, так и долговых инструментов, чему способствовал положительный геополитический фон. Сильнее всего выросли акции наиболее чувствительных к санкционным ограничениям отраслей, показав доходность свыше 7% за месяц», — говорится в обзоре.
Рейтинг наиболее доходных активов в рублях по итогам февраля, по данным ЦБ, выглядит следующим образом:
- акции компаний транспортной отрасли +13,2% за месяц;
- акции металлургической отрасли +10,9%;
- акции финансовой отрасли +9%;
- индекс Мосбиржи +8,6%;
- акции телекоммуникационной отрасли +8,1%;
- акции нефтегазовой отрасли +7,6%;
- акции ретейлеров +5,4%;
- ОФЗ +4,7%;
- акции энергетической отрасли +4,1%;
- корпоративные облигации с рейтингом А +3,4%.
Инструменты, привязанные к валютному курсу, показали отрицательный результат: по валютным депозитам доходность в рублях опустилась ниже минус 10%, по золоту и замещающим облигациям составила минус 7,6% и минус 4,2% соответственно.
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