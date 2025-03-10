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ЦБ назвал самые доходные рублевые активы в феврале 2025 года

По итогам прошлого года самым доходным активом в рублях стало золото, однако в феврале 2025 года им стали акции из нескольких отраслей.

Источник: Reuters

На фоне существенного укрепления курса рубля наибольшую доходность по итогам февраля 2025 года показали рублевые инструменты, в то время как инструменты, привязанные к валютному курсу, показали отрицательный результат. Об этом сообщил Банк России в «Обзоре финансовых рынков за февраль 2025 года». При этом наибольшую доходность в рублях (свыше 7% за месяц) продемонстрировали акции из отраслей, наиболее чувствительных к санкциям, а среди них лучший результат показали бумаги компаний из транспортного сектора (+13,2%).

«Среди рублевых активов рост происходил на рынке как долевых, так и долговых инструментов, чему способствовал положительный геополитический фон. Сильнее всего выросли акции наиболее чувствительных к санкционным ограничениям отраслей, показав доходность свыше 7% за месяц», — говорится в обзоре.

Рейтинг наиболее доходных активов в рублях по итогам февраля, по данным ЦБ, выглядит следующим образом:

  • акции компаний транспортной отрасли +13,2% за месяц;
  • акции металлургической отрасли +10,9%;
  • акции финансовой отрасли +9%;
  • индекс Мосбиржи +8,6%;
  • акции телекоммуникационной отрасли +8,1%;
  • акции нефтегазовой отрасли +7,6%;
  • акции ретейлеров +5,4%;
  • ОФЗ +4,7%;
  • акции энергетической отрасли +4,1%;
  • корпоративные облигации с рейтингом А +3,4%.

Инструменты, привязанные к валютному курсу, показали отрицательный результат: по валютным депозитам доходность в рублях опустилась ниже минус 10%, по золоту и замещающим облигациям составила минус 7,6% и минус 4,2% соответственно.

Новость дополняется.