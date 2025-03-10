ЦБ назвал самые доходные рублевые активы в феврале 2025 года

На фоне существенного укрепления курса рубля наибольшую доходность по итогам февраля 2025 года показали рублевые инструменты, в то время как инструменты, привязанные к валютному курсу, показали отрицательный результат. Об этом сообщил Банк России в «Обзоре финансовых рынков за февраль 2025 года». При этом наибольшую доходность в рублях (свыше 7% за месяц) продемонстрировали акции из отраслей, наиболее чувствительных к санкциям, а среди них лучший результат показали бумаги компаний из транспортного сектора (+13,2%).