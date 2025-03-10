Bloomberg рассказал о «мощном оружии Китая» в торговой войне с США

При этом, пишет агентство, есть на китайском рынке и один «светлый момент» — избыток продовольствия, которого в том числе удалось добиться за счет рекордного урожая зерна. Объем производства зерна в Китае в 2024 году составил 706,5 млн тонн, что на 1,6% больше по сравнению с 2023 годом.