В Мали сняли ограничения на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Власти Мали сняли некоторые ограничения на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых, сообщает портал Bamada со ссылкой на коммюнике министерства горнодобывающей промышленности страны.
«Горнодобывающий сектор Мали принял важное решение о частичном снятии приостановки на обработку некоторых заявок, связанных с разрешениями на добычу», — пишет портал.
Как уточняет Bamada, изменения вступят в силу 15 марта.
Среди прочего, будет вновь разрешено продление лицензий на поисковые и горно-эксплуатационные работы.
В то же время выдача новых лицензий на добычу остается приостановленной.
Портал напоминает, что прием заявок на продление и выдачу разрешений на добычу ископаемых в Мали был приостановлен 28 ноября 2022 года.