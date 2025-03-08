Личное дело: число ИП в России выросло на 23% за три года

Наиболее популярными видами деятельности среди индивидуальных предпринимателей являются электронная торговля (338 тыс.), грузовые перевозки (214 тыс.) и розничная торговля (134 тыс.), рассказал «Известиям» заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. Также фиксируется рост числа ИП, имеющих статус самозанятых (за последние три года их количество увеличилось на 380 тыс., до 632 тыс.). При этом число юрлиц за последние три года не только не выросло, но и немного сократилось.