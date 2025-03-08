Фулл хаос: сможет ли лимит количества карт на человека победить дропперство

Кроме того, она считает, что родители подростков в возрасте до 18 лет должны давать согласие на открытие счета и на получение карты ребенком, у них должна быть возможность получать выписки по операциям ребенка. При этом, по ее мнению, «уголовную ответственность надо вводить, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников». «Может быть, первое — это предупреждение, но второй случай — должна быть уголовная ответственность, потому что это правда помощь в выводе денег», — сказала Набиуллина.