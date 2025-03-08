FT узнала о предложении страны в Африке редкоземельных металлов США

Трамп также отметил, что поддерживает идею о заключении соглашения с Москвой по доступу к редкоземельным металлам. По его словам, США хотели бы покупать у России полезные ископаемые. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, не только с США.