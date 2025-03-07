Занять вместо: Минэк раскритиковал законопроект о «российской полке»

Минэкономразвития раскритиковало последнюю версию законопроекта о «российской полке», а именно формулировку основного понятия, какую продукцию можно отнести к отечественной. Авторы документа уверены, что в эту категорию должны входить товары, которые изготавливают в стране, причем отечественные акционеры, неподконтрольные иностранцам. Однако в Минэке отметили, что такой подход противоречит действующим законам. Власти уже два года не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. Есть ли у этого проекта шансы на принятие — в материале «Известий».