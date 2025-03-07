В торговой палате США оценили, сколько компаний могут вернуться в Россию

Глава ТПП отметил, что старался удержать компании от резкого ухода: «Лучше было оставить маленький офис, оставить некоторое количество людей. Какие аргументы? Вы потеряете рынок. То, что вы ушли не значит, что рынок умрет. Это значит, что кто-то займет ваше место». При этом Эйджи признал, что определенные компании заместить очень трудно: «Не появилось пока “русского Boeing”. Я понимаю, есть Sukhoi, они стараются занять нишу, но Boeing — это Boeing. Чтобы его заменить — я даже не знаю сколько времени и сил нужно потратить. Или еще пример — Cisco Systems — это миллионы страниц кодов и 20−30 лет работы. Поэтому это не так просто заменить, хотя, я знаю, много компаний успешно над этим работают».