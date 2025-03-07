В России выросло производство игристых вин

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Производство игристых вин в России в январе-феврале 2025 года выросло на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин — на 14,8%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.