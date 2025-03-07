В России выросло производство игристых вин

Согласно данным ведомства, за два месяца было выпущено 2,42 миллиона декалитров игристых вин и 5,102 миллиона декалитров виноградных вин.
По всем остальным видам алкоголя зафиксировано снижение. Так, плодовой алкогольной продукции было произведено на 87,9% меньше — 241 тысяча декалитров.
Выпуск водки сократился на 26,3% — до 7,636 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий — на 14,8%, до 2,141 миллиона декалитров, коньяка — на 18,3%, до 945 тысяч декалитров.
Производство крепкого алкоголя (свыше 9%) в целом снизилось за первые два месяца текущего года на 23,4% и составило 11,777 миллиона декалитров.
А выпуск всей розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 25,6% — до 19,976 миллиона декалитров.