У застройщиков увеличились трудности с продажей жилья в новостройках

В феврале 2025 года 63% застройщиков сообщили, что в первом месяце этого года не выполнили планы по продаже новостроек. Месяцем ранее этот показатель был на 8 п.п. меньше. Такой вывод следует из аналитического исследования, которое провел институт жилищного развития «Дом.РФ» совместно с «Институт развития строительной отрасли» (ИРСО) и Всероссийским центром по изучению общественного мнения (ВЦИОМ).
От выполнения планов по продаже жилья зависит скорость пополнения счетов эскроу. А от этого, в свою очередь, зависит ставка проектного финансирования — кредита на строительство, которые банки предоставляют застройщикам. Чем наполняемость четов эскроу больше, тем ставка по проектному финансированию ниже.
Помимо возросших сложностей с продажей новостроек застройщики отметили и некоторые другие ухудшения, следует из опроса.
50% опрошенных застройщиков заявили, что не смогли вывести на рынок ранее запланированные проекты (месяцем ранее таких было 57%);
18% не смогли выполнить планы по строительным работам.
Стоимость строительных материалов, по данным опроса застройщиков, снизилось, но по-прежнему остается высокой. Ее отметили 50% респондентов (против 58% месяцем ранее).
В то же время есть и позитивные изменения, сообщает «Дом.РФ».
О трудностях с трудовыми ресурсами сообщили лишь 10% застройщиков (против 20% месяцем ранее). По данным института жилищного развития, нынешнее значение этого показателя минимальное с июня 2023 года. Сокращение числа подрядчиков отметили 10% застройщиков (против 16% месяцем ранее).
Как считали
Оценку деловой активности застройщиков эксперты проводят на регулярной основе. Опрашиваются застройщики изо всех регионов России. Изучается, соответствуют ли текущие показатели строительства первоначальным планам застройщиков, а также выявляется глубина проблем со строительными кадрами и ценами на стройматериалы. В последнем опросе, который был проведен в феврале 2025 года, спрашивали мнение застройщиков о результатах января этого года.
Как отмечает «Дом.РФ», при оценке результатов последнего опроса необходимо иметь в виду, что деловая активность в самом начале года традиционно не самая высокая (одна из причин — меньшее количество рабочих дней).
В феврале 2025 года реализация новостроек ускорилась. Так, в новостройках Москвы и Подмосковья за второй месяц года было продано 12,86 тыс. квартир и апартаментов, отмечают эксперты аналитического сервиса DataFlat. Это на 28% больше, чем в январе 2025 года и на 60% больше, чем в феврале прошлого года.