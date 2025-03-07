У застройщиков увеличились трудности с продажей жилья в новостройках

В феврале 2025 года реализация новостроек ускорилась. Так, в новостройках Москвы и Подмосковья за второй месяц года было продано 12,86 тыс. квартир и апартаментов, отмечают эксперты аналитического сервиса DataFlat. Это на 28% больше, чем в январе 2025 года и на 60% больше, чем в феврале прошлого года.