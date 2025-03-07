Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей», — сказала собеседница агентства.
Роскомнадзор составил протокол за отсутствие отчета о результатах рассмотрения обращений, в которых содержатся сведения об информации, распространяемой с нарушением закона.
Кроме того, этот же суд в пятницу рассмотрит еще один протокол в отношении компании Google, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещённый контент.