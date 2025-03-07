РСПП и Торговая палата США обсудили предложения по снятию санкций

«Мы встречались с Робертом Эйджи (глава Американской торговой палаты — прим. ТАСС) пару недель назад, и он сказал о своем намерении подготовить “белую книгу”. Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы, в частности, поддержали. Например, гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов. Это то, что связано с безопасностью граждан. И такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми, — сказал Шохин. — В равной степени мы, естественно, приветствуем возврат российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений».