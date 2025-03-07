Пол и потолок: женщины хотят меньше денег, чем мужчины

Между тем дифференциация по возрастам объясняется тем, что у молодых специалистов (и мужчин, и женщин) во время обучения заниженные ожидания в целом, отметила Фарида Мирзабалаева. Тогда как в более зрелом возрасте женщины возвращаются на рынок труда после перерыва в работе (декрета) и, соответственно, с более низкими запросами. В то же время мужчины в 30−40 лет, как правило, уже состоявшиеся специалисты, которые могут диктовать свои условия.