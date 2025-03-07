Объем торгов российским госдолгом на бирже достиг исторического максимума

Василенко тоже выделяет позитивные геополитические новости как фактор поддержки рынка ОФЗ. «Спрос обусловлен тем, что в случае даже частичного снятия санкций и доступа иностранных инвесторов к российским финансовым рынкам ОФЗ станут главным активом, куда нерезиденты могут направить средства. Кроме того, при таком сценарии растет вероятность снижения процентной ставки, что также приведет к росту ОФЗ», — объясняет эксперт. Иностранные инвесторы ищут обходные пути для приобретения ценных бумаг российских компаний на фоне слухов о повторном открытии рынка России, писал Bloomberg. При этом госдолг отыграл спекуляции на тему геополитики гораздо скромнее, чем акции, добавляет Василенко. «Индекс гособлигаций RGBI с начала года вырос на 3%, а индекс стоимости акций 100 крупнейших эмитентов Мосбиржи MOEXBMI вырос за тот же период более чем на 11%», — приводит данные эксперт.