Номера не прошли: в РФ почти прекратились продажи сим-карт иностранцам

Источники «Известий» связывают резкий спад с новыми правилами продаж симок мигрантам, вступившими в силу с 1 января 2025 года. Из поправок в закон «О связи» следует, что теперь не гражданин РФ, желающий пользоваться российской сотовой связью, должен зарегистрироваться на «Госуслугах». При этом ему необходимо получить либо у российского работодателя, либо в Социальном фонде России (СФР) или в МФЦ СНИЛС и пройти регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) в одном из банковских отделений. Потребуется и нотариально заверенный перевод паспорта. После этого в салоне сотовой связи он сможет приобрести не более 10 сим-карт. Переставить карту из одного устройства в другое не получится: при покупке оператор должен требовать от абонента идентификационный номер мобильного устройства, в котором она будет стоять (IMEI).