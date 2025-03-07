Номера не прошли: в РФ почти прекратились продажи сим-карт иностранцам

Что теперь требуется иностранцу для покупки российской сим-карты
О том, что приезжающие в РФ иностранцы фактически прекратили покупать сим-карты отечественных операторов, «Известиям» рассказали высокопоставленный источник на сотовом рынке и один из их крупных продавцов. Подтверждает это и собеседник редакции, близкий к компании — партнеру нескольких сотовых операторов.
В январе-феврале 2025 года продажи сим-карт по иностранным паспортам по сравнению с последними месяцами 2024-го сократились в пять раз, подсчитал источник на сотовом рынке. Ранее, по его словам, на реализацию симок иностранцам приходилось 10−30% продаж контрактов российских сотовых операторов. Сейчас речь идет о единичных покупках симок мигрантами, утверждает продавец. Особенно сложно гостям из-за рубежа стало подключить eSIM, использование которых в РФ пока носит во многом экспериментальный статус, отметил другой собеседник «Известий».
Источники «Известий» связывают резкий спад с новыми правилами продаж симок мигрантам, вступившими в силу с 1 января 2025 года. Из поправок в закон «О связи» следует, что теперь не гражданин РФ, желающий пользоваться российской сотовой связью, должен зарегистрироваться на «Госуслугах». При этом ему необходимо получить либо у российского работодателя, либо в Социальном фонде России (СФР) или в МФЦ СНИЛС и пройти регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) в одном из банковских отделений. Потребуется и нотариально заверенный перевод паспорта. После этого в салоне сотовой связи он сможет приобрести не более 10 сим-карт. Переставить карту из одного устройства в другое не получится: при покупке оператор должен требовать от абонента идентификационный номер мобильного устройства, в котором она будет стоять (IMEI).
В социальных сетях приехавшие в Россию иностранцы уже жалуются на проблемы с получением российских сим-карт. Гражданин Италии, побывавший в салоне связи МТС вместе с переводчицей, был перенаправлен в МФЦ. Там они узнали, что оформление необходимых для покупки симки документов займет несколько дней. Другому иностранцу — гражданину Швейцарии — понадобилось восстановить счет в российском банке, а для этого нужна была российская сим-карта. Но, как выяснил швейцарец, зарегистрироваться в ЕБС он сможет, введя голосовые данные только на русском языке, которого он не знает.
— Снижение продаж сим-карт иностранцам — это естественный результат ужесточения контроля за их оборотом в рамках борьбы с киберпреступлениями. При этом добросовестные иностранные граждане продолжают покупать симки по новым правилам, — сказали «Известиям» в Минцифры. — С 1 января 2025 года в России порядок покупки сим-карт иностранцами стал более строгим.
Новые меры направлены на борьбу с распространением «серых» сим-карт и каналами их сбыта, а также на предотвращение мошеннических схем. Изменения не касаются россиян — речь идет только об иностранных гражданах и лицах без гражданства, добавили в ведомстве.
«Известия» направили запросы сотовым операторам
— Согласно новым правилам, нельзя приобрести симки без биометрии, СНИЛС и много другого — это делает рынок более прозрачным и контролируемым. Но естественным образом отсекает всех тех, у кого нет права на их покупку, в том числе нелегальных мигрантов, — рассказал сотрудник компании — продавца сим-карт.
Продажи сим-карт иностранцам снизились практически до нуля — трудовые мигранты решают этот вопрос как-то внутри своего сообщества, а законопослушные туристы оказались фактически без подключений, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Несомненно, тут также возникнет «серый» рынок сим-карт для мигрантов «с рук», но это, скорее всего, будут сотни контрактов против десятков тысяч ранее, полагает он.
Справка «Известий»
Ужесточение продаж сим-карт — не единственная мера по борьбе с нелегальной иммиграцией, введенная российскими властями в последние месяцы. Так, в ноябре 2024 года в РФ был принят пакет законов, согласно которым организация незаконной миграции отнесена к особо тяжким преступлениям, введена досудебная блокировка сайтов, предлагающих услуги нелегалам, введен полный запрет на прием у мигрантов экзаменов частными организациями. Также при совершении преступлений факт незаконного пребывания в РФ теперь — отягчающее обстоятельство.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ с перечнем условий, при выполнении которых нелегальные иммигранты смогут остаться в РФ. Среди них — сдача анализов на ВИЧ и наличие других инфекционных заболеваний, сдача биометрических данных, освидетельствование на наркотики, прохождение тестов на знание русского языка, истории России, ее законов, погашение задолженностей (исключение для тех, кто заключил контракт с Минобороны). Также с 1 января срок безвизового пребывания граждан на территории РФ составит 90 дней в течение календарного года, сообщается на сайте МВД.
С 5 февраля должностные лица органов внутренних дел получили полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. В отношении иностранцев, утративших законные основания для нахождения на территории России, вводится миграционный режим высылки, они вносятся в реестр контролируемых лиц, которым запрещено менять место жительства, управлять транспортом, регистрировать брак и многое другое. Вошедшие в реестр граждане должны урегулировать свой статус до 30 апреля или покинуть РФ.
Кого касаются ограничения на реализацию сотовых контрактов
С начала 2024 года количество нелегальных мигрантов в России выросло на 40%, на 1 октября прошлого года в РФ находились более 740 тыс. таких человек, заявил ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Всего на тот момент в РФ находились более 6,5 млн иностранцев.
Спад продаж сим-карт по иностранным паспортам может свидетельствовать о реальном уровне нелегальной миграции в России, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
— Законопослушные иностранцы, прибывшие в РФ, как правило, уже имеют российские сотовые номера, им не нужны сим-карты в большом количестве — например, для совершения каких-то незаконных операций. Опять-таки они могут пройти сложную процедуру, необходимую для получения сим-карт. Зато те, кто находится в РФ незаконно и, следовательно, не хочет обращаться в те или иные госорганы, теперь отрезаны от официальных каналов продаж, — указывает эксперт.
Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников отметил, что новые правила практически перекрыли поставки мигрантами сим-карт на «серый» рынок. Около 80% купленных нелегалами симок уходило не реальным людям, а в сим-боксы (устройства для разного рода противоправных действий, например, для подмены номера), мошеннические и спамовые контакт-центры и использовалось для прочих нелегальных практик, считает он.
Ограничения касаются всех категорий граждан других государств и лиц без гражданства, за исключением дипломатических работников и членов их семей, должностных лиц международных организаций, конкретизирует введенные правила гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.
— Соответственно, вне зависимости от цели и длительности пребывания на территории РФ, туристы, мигранты, экспаты и другие категории лиц подпадают под данные ограничения. Для тех же туристов, с учетом сложности и временных затрат, необходимых для прохождения процедуры аутентификации, это создает непреодолимые препятствия для приобретения российской симки. Это означает, что эта практика в обозримом будущем может исчезнуть. Не думаю, что российские операторы в связи с этим понесут какие-то убытки, поскольку в то же время вырастут их доходы за счет предоставления иностранным гражданам услуг роуминга, — считает она.
Эта мера позволит как минимум ограничить темпы роста базы телефонных номеров, используемых мошенниками в преступных целях, так как в основном она пополняется за счет номеров, зарегистрированных на представителей маргинальных слоев населения, туристов и трудовых мигрантов, добавила Анна Барабаш.
В целом, правила продажи сим-карт ужесточаются во всём мире, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. В частности, в Индии с февраля 2025 года как местные жители, так и иностранцы могут купить симку только после регистрации в национальной биометрической системе UIDAI. Мало того, что ритейлер должен проверить номер покупателя сим-карты в UIDAI, он обязан также сфотографировать его с 10 разных углов. В январе 2025-го телеком-регулятор в Таиланде — National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) — дал сотовым операторам страны 180 дней на создание системы обязательной сдачи биометрических данных при покупке сим-карты для всех, продолжил эксперт. Биометрическая идентификация также обязательна в Танзании и Китае.
— Пока практики сбора биометрии при продаже сим-карт в мире слишком мало, но очевидно, что это создает неудобства для приезжих, требуя лишнего времени и денег, — отметил он.
А вот позволит ли это победить сим-боксы и прочие виды телефонного мошенничества — пока вопрос: злоумышленники, как правило, находят новые способы, как добыть дополнительные симки, заключил эксперт.