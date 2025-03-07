Названы важные для россиян критерии при выборе жилья

Предпочтения в элементах благоустройства дворов разнятся сильнее. Женская аудитория чаще хочет видеть во дворе удобные пешеходные дорожки (53% против 50%), крытые беседки (23% против 19%) и площадки для выгула собак (21% против 13%). Мужчины, наоборот, отдают предпочтение спортивной инфраструктуре — например, тренажерам (39% против 34%) и универсальным спортплощадкам (35% против 26%). Вместе с тем за дополнительное декоративное освещение и сады проголосовали примерно одинаковое количество респондентов обоих полов (31% и 34% соответственно).