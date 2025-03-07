«Нафтогаз» договорился с польской Orlen о поставках СПГ

В рамках меморандума стороны заключили контракт на поставку около 100 млн кубометров газа. Газ будет поступать из партии СПГ, доставленной на терминал в литовской Клайпеде. Затем газ будет транспортирован через газопровод GIPL, соединяющий Литву и Польшу, и далее по польской территории до интерконнектора на границе с Украиной в Дроздовичах, где его получит «Нафтогаз» для дальнейшего использования на украинском рынке.