Китай в январе — феврале уменьшил товарооборот с другими странами на 2,4%

Как следует из опубликованных данных, за два месяца китайский экспорт составил $539,94 млрд, увеличившись на 2,3%. Импорт достиг 369,42$ млрд (сокращение на 8,4%). Положительное сальдо КНР составило 170,52$ млрд, увеличившись по сравнению с январем — февралем 2024 года на 36%.