Китай в январе — феврале уменьшил товарооборот с другими странами на 2,4%

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Объем внешней торговли Китая в январе — феврале сократился в годовом исчислении на 2,4%, до $909,36 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, за два месяца китайский экспорт составил $539,94 млрд, увеличившись на 2,3%. Импорт достиг 369,42$ млрд (сокращение на 8,4%). Положительное сальдо КНР составило 170,52$ млрд, увеличившись по сравнению с январем — февралем 2024 года на 36%.
КНР — ведущий мировой производитель, поставляющий на международный рынок широкий спектр продукции. Китайская сторона активно поддерживает и постоянно укрепляет торговые контакты с большинством государств. Москва — ключевой партнер Пекина по поставкам энергоносителей. Кроме того, РФ наращивает экспорт в КНР высококачественной пищевой и сельскохозяйственной продукции.
В 2023 году внешний товарооборот Китая сократился на 5%, а в 2024 году — вырос на 3,8% и достиг $6,16 трлн.