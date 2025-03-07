Казахстан анонсировал сокращение добычи и экспорта нефти в марте

В начале декабря 2024 года страны ОПЕК+, в число которых входит и Казахстан, продлили добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до конца марта 2025 года, а ограничения на 1,65 млн барр. в сутки — до конца 2026 года.