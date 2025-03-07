Иностранные инвесторы оценили условия для жизни и бизнеса в России

Несмотря на операционные трудности из-за санкционного противостояния, большинству иностранных бизнесменов (топ-менеджеров) живется в России комфортно, показал опрос. Из всех респондентов 23% являются экспатами или иностранцами, имеющими российский паспорт. Для 86% из них условия жизни в России являются комфортными: по шкале от одного до десяти, где «10» означает максимальную удовлетворенность, 28% оценили жизнь в России на восьмерку, 37% — на девятку и 21% — на десять баллов. 40% опрошенных не ощущают никаких проблем с посещением России или пребыванием в ней, хотя треть иностранцев сталкиваются с трудностями в платежах и проведении банковских операций.