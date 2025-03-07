Эксперты рассказали о росте спроса на рынке долгосрочной аренды недвижимости

Сильнее всего предложение выросло во Владивостоке (в 2,1 раза), Улан-Удэ (+89%), Томске (+85%), Челябинске (+78%), Краснодаре (+65%), Ростове-на-Дону (+64%), Казани, Красноярске и Барнауле (+59% в каждом).
«Последние два года стали рекордными по количеству выведенных в продажу квадратных метров в новостройках. Часть из этих квартир приобреталась в качестве инвестиций, и сегодня такие лоты выходят на рынок долгосрочной аренды. Это положительно сказывается на предложении — год к году выбор у россиян значительно вырос. Мы отмечаем обратную корреляцию между объемом выданной ипотеки на вторичное жилье и ростом предложения на рынке долгосрочной аренды: чем меньше кредитов выдается, тем больше выбор для арендаторов», — сказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
Спрос на рынке долгосрочной аренды жилья по сравнению с февралем 2024 года в среднем по стране вырос на 5%. Трехкомнатными квартирами стали интересоваться на 11% чаще, студиями — на 7%, «двушками» — на 5%, «однушками» — на 4%. Год к году положительная динамика зафиксирована в 34 из 44 городов исследования. Во Владивостоке спрос на аренду квартир по сравнению с февралем 2024 года увеличился на 35%, в Барнауле — на 34%, в Ижевске и Улан-Удэ — на 19% в каждом, в Красноярске — на 18%.
За три месяца — к ноябрю 2024 года — средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России снизилась на 9%. Наиболее заметное снижение — в Москве (-13%), Челябинске (-11%), Казани и Краснодаре (-10% в каждом). Еще сильнее тренд на снижение арендных ставок заметен на дистанции в полгода.
По сравнению с сентябрем 2024-го арендная плата за квартиру стала ниже в 37 из 44 городов исследования. Лидирует также Москве, где снять жилье по сравнению с пиком сезона теперь можно на 27% дешевле. В Томске цены снизились на 20%, в Сочи и Саратове — на 18% в обоих городах, в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Челябинске, Уфе, Тюмени и Волгограде — на 17% в каждом, в Калининграде, Махачкале и Самаре — на 14% в каждом.
По итогам февраля 2025 года самые доступные цены на долгосрочную аренду жилья зафиксированы в Брянске и Кирове — в этих городах снять квартиру можно было в среднем за 19 тыс. и 20 тыс. рублей в месяц соответственно. В Калуге, Ярославле, Саратове, Иванове и Ульяновске арендовать квартиру можно было в среднем за 22 тыс. рублей. Наиболее высокие цены по итогам месяца отмечены в Москве (70 тыс. рублей), Хабаровске (45 тыс. рублей), Сочи (40 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (37 тыс. рублей).
Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет» где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).