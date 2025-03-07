Эксперты рассказали о росте спроса на рынке долгосрочной аренды недвижимости

Спрос на рынке долгосрочной аренды жилья по сравнению с февралем 2024 года в среднем по стране вырос на 5%. Трехкомнатными квартирами стали интересоваться на 11% чаще, студиями — на 7%, «двушками» — на 5%, «однушками» — на 4%. Год к году положительная динамика зафиксирована в 34 из 44 городов исследования. Во Владивостоке спрос на аренду квартир по сравнению с февралем 2024 года увеличился на 35%, в Барнауле — на 34%, в Ижевске и Улан-Удэ — на 19% в каждом, в Красноярске — на 18%.